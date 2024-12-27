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Динамо назвало четырех спарринг-партнеров на зимнее межсезонье

Премьер-лига
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Официальные планы Динамо на зимнее межсезонье

Динамо назвало четырех спарринг-партнеров на зимнее межсезонье

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо" огласило планы команды на зимнее межсезонье.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда выйдет из отпуска 4 января. "Бело-синие" соберутся на клубной базе в Вите-Литовской и пройдут традиционное медицинское обследование, после чего 5 января отправятся на тренировочный сбор в Турцию.

Там "Динамо" проведет ряд контрольных матчей, часть из которых уже согласована. Первый матч запланирован уже на 10 января.

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Расписание контрольных матчей команды:

  • 10.01 – "Магдебург" (Германия)
  • 12.01 – FCSB (Румыния)
  • 13.01 – "Видзев" (Лодзь, Польша)
  • 16.01 – "ЦСКА 1948" (Болгария)

В клубе отмечают, что список спаррингов может изменяться и дополняться.

Напомним, что в конце января динамовцы проведут два заключительных матча основного этапа Лиги Европы в рамках 7-го и 8-го туров. 21 января команда на выезде встретится с турецким "Галатасараем", а 30-го – дома с латвийской РФШ.

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Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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