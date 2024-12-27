Динамо назвало четырех спарринг-партнеров на зимнее межсезонье

" Динамо " огласило планы команды на зимнее межсезонье.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда выйдет из отпуска 4 января. "Бело-синие" соберутся на клубной базе в Вите-Литовской и пройдут традиционное медицинское обследование, после чего 5 января отправятся на тренировочный сбор в Турцию.

Там "Динамо" проведет ряд контрольных матчей, часть из которых уже согласована. Первый матч запланирован уже на 10 января.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Расписание контрольных матчей команды:

10.01 – "Магдебург" (Германия)

12.01 – FCSB (Румыния)

13.01 – "Видзев" (Лодзь, Польша)

16.01 – "ЦСКА 1948" (Болгария)

В клубе отмечают, что список спаррингов может изменяться и дополняться.

Напомним, что в конце января динамовцы проведут два заключительных матча основного этапа Лиги Европы в рамках 7-го и 8-го туров. 21 января команда на выезде встретится с турецким "Галатасараем", а 30-го – дома с латвийской РФШ.