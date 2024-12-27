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"Будущий Забарный?“. Сборная новых имен в украинском футболе. Центральный защитник

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Безумно перспективный Тарас Михавко

"Будущий Забарный?“. Сборная новых имен в украинском футболе. Центральный защитник

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"На мой взгляд, Михавко, с его феноменальным первым пасом, через год-два может стать одним из лидеров "Динамо", которого захотят видеть у себя именитые европейские клубы" (Мирон Маркевич).

"Я видел Михавко, он очень хороший футболист. Мне импонирует, как он играет с мячом и ведет борьбу. Мне кажется, ему надо еще набраться опыта в "Динамо" и его переход в топ-чемпионат уже не за горами" (Илья Забарный)

"Михавка уже можно рассматривать как замену Матвиенко в национальной сборной Украины. А по этой игре я скажу, что Тарас пока что даже лучше опытного защитника "Шахтера" (Олег Федорчук).

Тарас Михавко стремительно ворвался в украинский футбол, получив место в стартовом старте "Динамо" в 2024 году. Среди всех центрбеков "Динамо" в сезоне 2024/25 именно 19-летний Михавко отыграл больше всего минут в чемпионате Украины и Лиги Европы. Михавко получил свой шанс прежде всего благодаря двум обстоятельствам – своему большому таланту и кадровым проблемам киевлян в центр защите. В августе-сентябре, когда были сказаны приведенные выше цитаты, казалось, что история Михавко – это история беспрекословного, беспрепятственного успеха. Михавко действительно станет новым Забарным, будет действовать уверенно, решительно, надежно, поможет команде и себе достигать новых вершин.

Однако осень и зима оказались тяжелым испытанием для самого Михавко, "Динамо", в целом украинского футбола и общества. Печально известные автоголы, многочисленные ошибки, которые приводили к пропущенным голам, а также потерянных "Динамо" очков способствовали тому, что ряд обозревателей стали более скептически оценивать перспективы Михавко.

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Однако, чем именно были вызваны его ошибки? Нехваткой опыта? Бесспорно. Для Михавко это был первый полноценный год в большом футболе. Отсутствие стабильности в игре "Динамо"? Мы указывали на то, что молодой защитник сыграл больше всех центрбеков киевлян в сезоне 2024/25, и это из непростой жизни – партнеров по обороне Михавко постоянно донимали травмы. Жизнь в переездах и поездах? Неудивительно, что определенный спад в игре молодого защитника пришелся как раз на период наибольшей игровой загрузки, когда на теорию, тренировки и подготовку к матчам оставалось крайне мало времени. Переезды, восстановление, матчи, переезды, восстановление, матчи. В таком темпе что-то новое можешь узнать разве что из игры, однако когда чувствуется контраст между чемпионатом Украины и Лигой Европы, голова может идти кругом.

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Все понимают, что Михавко учится и приобретает опыт, а учиться – это делать ошибки. Однако каков этот предел терпимости к ошибкам? "Оставьте его в покое. Сегодня я был доволен его действиями. Как он делал первый пас при организации игры. Ему нужно пройти эти испытания. Это не проблема вообще. Пусть хоть в каждой игре кто-то забивает в свои ворота, а мы будем забивать пять мячей", – говорил Александр Шовковский после матча с "Ингульцом". Однако уже через четыре дня после сокрушительного поражения от "Ференцвароша" тренер киевлян не оправдывал своего игрока: "Михавко-Биловар? Они играют в "Динамо". Молодые, не молодые, никто не будет на это смотреть. Они должны принимать правильные решения. Когда ты выходишь на поле, то ты принимаешь решение, это говорит об интеллекте игрока. Далее идут понимание футбола и мастерство. Первое решение принимается – это говорит об интеллекте футболиста. Что мне еще сказать. Они должны понимать, где они играют".

И действительно, некоторые ошибки Михавка часто случаются из-за непонимания игры, оценки ситуации. И не только при атаках и стандартах соперника, но и при владении мячом.

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Именно способность продвижения мяча является одной из сильных черт Михавко, и она его выделяла еще в команде "Львова" U-19. "Когда я поехал посмотреть матч U-19 с "Рухом", то понял, что можно подтягивать 6-7 футболистов. Что касается Тараса, то он сразу бросился в глаза. Во-первых – характер, затем – мышление, скорость, хорошая первая передача, хорошо читает игру. Очень скромный, сам по себе парень хороший", – рассказывал бывший тренер "Львова" Анатолий Бессмертный. Михавко не чурается делать с мячом, однако это его умение, его отсутствие страха по-разному тестируются оппонентами в чемпионате Украины и Лиги Европы. Опять же, для футболиста с такими ограниченным опытом, скачок в интенсивности между УПЛ и еврокубками довольно проблематичен.

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Как бы там ни было, на Михавко обращают внимание, о нем говорят и пишут не только в Украине, но и в Европе.

Михавко попал в рейтинг CIES Football Observatory десяти лучших центральных защитников сезона 2024/25 в возрасте до 20 лет, которые не играют в топ-5 европейских чемпионатах, в топ-10 лучших молодых центрбеков в возрасте до 21 года, которые лучше всего владеют мячом, и в рейтинг 100 молодых футболистов (до 20 лет), которые стали открытиями в 2024 году.

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От ошибок в конце концов не застрахован никто, даже великие мастера. И у всех бывают спады в карьере. Это не проблема Михавка, что для "Динамо" он стал ключевым игроком в защите. Как метко заметил Виктор Вацко, "ненормально, что клуб, который ставит перед собой максимальные задачи, входит в сезон с 19-летним мальчиком в статусе ключевого центрального защитника. С мальчиком без опыта, но с мальчиком, на которого уже начинают вешать всех собак за эти ошибки". Сергей Ребров верит в Михавко, и называет его кандидатом в сборную Украины. Хочется верить, что лучшие времена в карьере 19-летнего защитника действительно еще впереди.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine, ФК Динамо Київ

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