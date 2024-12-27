"Будущий Забарный?“. Сборная новых имен в украинском футболе. Центральный защитник

"На мой взгляд, Михавко, с его феноменальным первым пасом, через год-два может стать одним из лидеров "Динамо", которого захотят видеть у себя именитые европейские клубы" (Мирон Маркевич).

"Я видел Михавко, он очень хороший футболист. Мне импонирует, как он играет с мячом и ведет борьбу. Мне кажется, ему надо еще набраться опыта в "Динамо" и его переход в топ-чемпионат уже не за горами" (Илья Забарный)

"Михавка уже можно рассматривать как замену Матвиенко в национальной сборной Украины. А по этой игре я скажу, что Тарас пока что даже лучше опытного защитника "Шахтера" (Олег Федорчук).

Тарас Михавко стремительно ворвался в украинский футбол, получив место в стартовом старте "Динамо" в 2024 году. Среди всех центрбеков "Динамо" в сезоне 2024/25 именно 19-летний Михавко отыграл больше всего минут в чемпионате Украины и Лиги Европы. Михавко получил свой шанс прежде всего благодаря двум обстоятельствам – своему большому таланту и кадровым проблемам киевлян в центр защите. В августе-сентябре, когда были сказаны приведенные выше цитаты, казалось, что история Михавко – это история беспрекословного, беспрепятственного успеха. Михавко действительно станет новым Забарным, будет действовать уверенно, решительно, надежно, поможет команде и себе достигать новых вершин.

Однако осень и зима оказались тяжелым испытанием для самого Михавко, "Динамо", в целом украинского футбола и общества. Печально известные автоголы, многочисленные ошибки, которые приводили к пропущенным голам, а также потерянных "Динамо" очков способствовали тому, что ряд обозревателей стали более скептически оценивать перспективы Михавко.

Однако, чем именно были вызваны его ошибки? Нехваткой опыта? Бесспорно. Для Михавко это был первый полноценный год в большом футболе. Отсутствие стабильности в игре "Динамо"? Мы указывали на то, что молодой защитник сыграл больше всех центрбеков киевлян в сезоне 2024/25, и это из непростой жизни – партнеров по обороне Михавко постоянно донимали травмы. Жизнь в переездах и поездах? Неудивительно, что определенный спад в игре молодого защитника пришелся как раз на период наибольшей игровой загрузки, когда на теорию, тренировки и подготовку к матчам оставалось крайне мало времени. Переезды, восстановление, матчи, переезды, восстановление, матчи. В таком темпе что-то новое можешь узнать разве что из игры, однако когда чувствуется контраст между чемпионатом Украины и Лигой Европы, голова может идти кругом.

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Все понимают, что Михавко учится и приобретает опыт, а учиться – это делать ошибки. Однако каков этот предел терпимости к ошибкам? "Оставьте его в покое. Сегодня я был доволен его действиями. Как он делал первый пас при организации игры. Ему нужно пройти эти испытания. Это не проблема вообще. Пусть хоть в каждой игре кто-то забивает в свои ворота, а мы будем забивать пять мячей", – говорил Александр Шовковский после матча с "Ингульцом". Однако уже через четыре дня после сокрушительного поражения от "Ференцвароша" тренер киевлян не оправдывал своего игрока: "Михавко-Биловар? Они играют в "Динамо". Молодые, не молодые, никто не будет на это смотреть. Они должны принимать правильные решения. Когда ты выходишь на поле, то ты принимаешь решение, это говорит об интеллекте игрока. Далее идут понимание футбола и мастерство. Первое решение принимается – это говорит об интеллекте футболиста. Что мне еще сказать. Они должны понимать, где они играют".

И действительно, некоторые ошибки Михавка часто случаются из-за непонимания игры, оценки ситуации. И не только при атаках и стандартах соперника, но и при владении мячом.

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Именно способность продвижения мяча является одной из сильных черт Михавко, и она его выделяла еще в команде "Львова" U-19. "Когда я поехал посмотреть матч U-19 с "Рухом", то понял, что можно подтягивать 6-7 футболистов. Что касается Тараса, то он сразу бросился в глаза. Во-первых – характер, затем – мышление, скорость, хорошая первая передача, хорошо читает игру. Очень скромный, сам по себе парень хороший", – рассказывал бывший тренер "Львова" Анатолий Бессмертный. Михавко не чурается делать с мячом, однако это его умение, его отсутствие страха по-разному тестируются оппонентами в чемпионате Украины и Лиги Европы. Опять же, для футболиста с такими ограниченным опытом, скачок в интенсивности между УПЛ и еврокубками довольно проблематичен.

Как бы там ни было, на Михавко обращают внимание, о нем говорят и пишут не только в Украине, но и в Европе.

Михавко попал в рейтинг CIES Football Observatory десяти лучших центральных защитников сезона 2024/25 в возрасте до 20 лет, которые не играют в топ-5 европейских чемпионатах, в топ-10 лучших молодых центрбеков в возрасте до 21 года, которые лучше всего владеют мячом, и в рейтинг 100 молодых футболистов (до 20 лет), которые стали открытиями в 2024 году.

От ошибок в конце концов не застрахован никто, даже великие мастера. И у всех бывают спады в карьере. Это не проблема Михавка, что для "Динамо" он стал ключевым игроком в защите. Как метко заметил Виктор Вацко, "ненормально, что клуб, который ставит перед собой максимальные задачи, входит в сезон с 19-летним мальчиком в статусе ключевого центрального защитника. С мальчиком без опыта, но с мальчиком, на которого уже начинают вешать всех собак за эти ошибки". Сергей Ребров верит в Михавко, и называет его кандидатом в сборную Украины. Хочется верить, что лучшие времена в карьере 19-летнего защитника действительно еще впереди.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine, ФК Динамо Київ