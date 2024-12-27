  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо досрочно возвращает из аренды в Заре двух своих игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо досрочно возвращает из аренды в Заре двух своих игроков

Премьер-лига

Перспективная молодежь поедет на сбор с Динамо U-19

Динамо досрочно возвращает из аренды в Заре двух своих игроков

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" досрочно отзывает из аренды в "Заре" своих друг игроков.

Как стало известно ТаТоТакое, форвард Федор Задорожный и центрбек Демьян Третяк возвращаются в Киев. Первую часть сезона они выступали за "Зарю" (U19).

Оба футболиста проведут зимние сборы с юношеской командой киевлян.

18-летний Задорожный является лучшим бомбардиром юношеского чемпионата (18 голов и 7 ассистов в 15 матчах).

17-летний Третьяк в свое время выигрывал Золотой мяч ДЮФЛ как лучший игрок защитного плана. В текущем сезон Демьян провел 8 матчей в чемпионате Украины U-19, забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Из экзотической страны. В тренерский штаб Ашура войдет специалист из Южной Америки
yellow-arrow
"Контракт подпишем совсем скоро", - Танковский нашел себе новый клуб
yellow-arrow
Легионер Зари - о жизни в Украине: Все были в шоке и говорили: ты совсем спятил?
Заря (Луганск) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости