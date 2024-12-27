Динамо досрочно возвращает из аренды в Заре двух своих игроков

" Динамо " досрочно отзывает из аренды в "Заре" своих друг игроков.

Как стало известно ТаТоТакое, форвард Федор Задорожный и центрбек Демьян Третяк возвращаются в Киев. Первую часть сезона они выступали за "Зарю" (U19).

Оба футболиста проведут зимние сборы с юношеской командой киевлян.

18-летний Задорожный является лучшим бомбардиром юношеского чемпионата (18 голов и 7 ассистов в 15 матчах).

17-летний Третьяк в свое время выигрывал Золотой мяч ДЮФЛ как лучший игрок защитного плана. В текущем сезон Демьян провел 8 матчей в чемпионате Украины U-19, забил 1 гол.