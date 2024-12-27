Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо досрочно возвращает из аренды в Заре двух своих игроков
Перспективная молодежь поедет на сбор с Динамо U-19
Фото: ФК Динамо Київ
"
Как стало известно ТаТоТакое, форвард Федор Задорожный и центрбек Демьян Третяк возвращаются в Киев. Первую часть сезона они выступали за "Зарю" (U19).
Оба футболиста проведут зимние сборы с юношеской командой киевлян.
18-летний Задорожный является лучшим бомбардиром юношеского чемпионата (18 голов и 7 ассистов в 15 матчах).
17-летний Третьяк в свое время выигрывал Золотой мяч ДЮФЛ как лучший игрок защитного плана. В текущем сезон Демьян провел 8 матчей в чемпионате Украины U-19, забил 1 гол.
Популярное сейчас
- Турецкие СМИ назвали сумму, которую Шахтер хочет получить за Зубкова
- Клуб УПЛ официально расстался с капитаном
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина