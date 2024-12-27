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"Контракт подпишем совсем скоро", - Танковский нашел себе новый клуб
Хавбек полгода находится в статусе свободного агента
Фото: ФК Полісся
Бывший полузащитник "Полесья" Вячеслав Танковский, который летом покинул житмирскую команду на правах свободного агента, заявил, что уже нашел себе новый клуб.
"Контракт подпишем совсем скоро, но на данный момент не могу разглашать деталей из-за договоренности с клубом", - сказал Танковский.
Ранее была информация от СМИ, что
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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