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"Контракт подпишем совсем скоро", - Танковский нашел себе новый клуб

Премьер-лига
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Хавбек полгода находится в статусе свободного агента

"Контракт подпишем совсем скоро", - Танковский нашел себе новый клуб

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Бывший полузащитник "Полесья" Вячеслав Танковский, который летом покинул житмирскую команду на правах свободного агента, заявил, что уже нашел себе новый клуб.

"Контракт подпишем совсем скоро, но на данный момент не могу разглашать деталей из-за договоренности с клубом", - сказал Танковский.

Ранее была информация от СМИ, что Танковский станет игроком "Зари".

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Вячеслав Танковский
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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