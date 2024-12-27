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Из экзотической страны. В тренерский штаб Ашура войдет специалист из Южной Америки

Премьер-лига

Южноамериканский вектор?

Из экзотической страны. В тренерский штаб Ашура войдет специалист из Южной Америки

polissyafc.com

Новина українською

Тренерский штаб житомирского "Полесья" должен пополниться еще одним специалистом.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас рассказал, в зимнее межсезонье штаб главного тренера команды Имада Ашура войдет иностранный специалист.

Имя будущего ассистента Ашура Бурбас тоже не стал называть, но сказал, что это должен быть тренер из Южной Америки, а именно из Колумбии.

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Ранее также Бурбас сообщался, что зимой в "Полесье" также приедет голкипер из Аргентины.

По итогам осенней части сезона Полесье имеет в активе 27 зачетных пунктов и занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ.

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Полесье (Житомир) Игорь Бурбас
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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