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Из экзотической страны. В тренерский штаб Ашура войдет специалист из Южной Америки
Южноамериканский вектор?
polissyafc.com
Тренерский штаб житомирского "
Как сообщает журналист Игорь Бурбас рассказал, в зимнее межсезонье штаб главного тренера команды Имада Ашура войдет иностранный специалист.
Имя будущего ассистента Ашура Бурбас тоже не стал называть, но сказал, что это должен быть тренер из Южной Америки, а именно из Колумбии.
Ранее также Бурбас сообщался, что зимой в "Полесье" также приедет голкипер из Аргентины.
По итогам осенней части сезона Полесье имеет в активе 27 зачетных пунктов и занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ.
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