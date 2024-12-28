  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Останется ли в Заре? Бартулович встретился с Геллером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Останется ли в Заре? Бартулович встретился с Геллером

Премьер-лига

Младен остается у руля команды

Останется ли в Заре? Бартулович встретился с Геллером

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Зори" Младен Бартулович провел встречу с президентом клуба Евгением Геллером.

Как сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", на этой встрече было принято решение, что хорватский специалист продолжит работу с командой. Правда пока не совсем понятно, с при ставкой и.о. или без нее.

Также, в тренерском штабе луганского коллектива в ближайшее время будет пополнение.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Заря" в Украинской Премьер-Лиге занимает восьмое место, набрав 22 балла.

По теме
yellow-arrow
Из экзотической страны. В тренерский штаб Ашура войдет специалист из Южной Америки
yellow-arrow
"Контракт подпишем совсем скоро", - Танковский нашел себе новый клуб
yellow-arrow
Динамо досрочно возвращает из аренды в Заре двух своих игроков
Заря (Луганск) Младен Бартулович
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости