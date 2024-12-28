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Останется ли в Заре? Бартулович встретился с Геллером
Младен остается у руля команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Исполняющий обязанности главного тренера "
Как сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", на этой встрече было принято решение, что хорватский специалист продолжит работу с командой. Правда пока не совсем понятно, с при ставкой и.о. или без нее.
Также, в тренерском штабе луганского коллектива в ближайшее время будет пополнение.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Заря" в Украинской Премьер-Лиге занимает восьмое место, набрав 22 балла.
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