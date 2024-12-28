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География матчей УПЛ 2025/26 может включать Чернигов или Ирпень
Но так должны сложиться обстоятельства
instagram.com/fc_kudrivka_nyva
Играющий президент ФК "Кудривка" Роман Солодаренко рассказал о вариантах проведения домашних поединков в случае выхода в элиту.
“Несмотря на статус новичка, у “Кудровки” сразу были амбициозные планы: завоевать путевку в УПЛ. Когда на старте притормозили, приняли кардинальное решение отправить в отставку главного тренера Романа Локтионова”.
[О домашних матчах в Премьер-лиге] С этим проблем не должно быть. Сначала будем дислоцироваться на одном из аттестованных стадионов соседних областей. Параллельно будем наводить порядок на аренах, где бы мы могли прописаться надолго. Речь идет прежде всего о стадионе налогового университета в Ирпене.
Также очень хочется, чтобы большой футбол вернулся в Чернигов. Недавно меня избрали главой ассоциации футбола Черниговской области. Я уже обращался с запросом о необходимости совместными усилиями взяться за реконструкцию стадиона в Чернигове. Сейчас на первом плане – спортивная составляющая”, – подчеркнул играющий президент.
После 16-ти туров "Кудровка" возглавляет группу Б (31 балл).
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