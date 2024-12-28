Фейк от Transfermarkt. Полузащитник Шахтера рассказал о ситуации с контрактом

Полузащитник Андрей Тотовицкий, игравший на правах аренды за "Колос", рассказал, что портал Transfermarkt ошибся, указав, что полузащитник уже завершил контракт с донецким "Шахтером".

"У меня еще полгода контракта с Шахтером. Сейчас я прохожу курс лечения, поэтому пока не могу сказать, в каком клубе буду играть дальше", — сказал Тотовицкий.

Напомним, что 31-летний Тотовицкий сыграл за "Шахтер" девять матчей, однако результативными действиями отличиться не удалось, а вот за "Колос" полузащитник сыграл шесть матчей и отличился двумя ассистами.