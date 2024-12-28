Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фейк от Transfermarkt. Полузащитник Шахтера рассказал о ситуации с контрактом
Завершилось соглашение или еще нет
Полузащитник Андрей Тотовицкий, игравший на правах аренды за "Колос", рассказал, что портал Transfermarkt ошибся, указав, что полузащитник уже завершил контракт с донецким "Шахтером".
"У меня еще полгода контракта с Шахтером. Сейчас я прохожу курс лечения, поэтому пока не могу сказать, в каком клубе буду играть дальше", — сказал Тотовицкий.
Напомним, что 31-летний Тотовицкий сыграл за "Шахтер" девять матчей, однако результативными действиями отличиться не удалось, а вот за "Колос" полузащитник сыграл шесть матчей и отличился двумя ассистами.
Популярное сейчас
- Возвращение Цыганкова, награда для Винисиуса, бан Лехии и спарринги Динамо. Главные новости за 27 декабря
- Фицо: В случае прекращения транзита газа Словакия может прекратить поставки Украине электроэнергии
- Впервые в истории. Две украинских команды сыграют в Лиге чемпионов-2025/26
- Лидер Зари определился, где продолжит карьеру
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы