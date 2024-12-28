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За не пожатые руки. КДК наказал три клуба УПЛ на 10000 грн

Премьер-лига
Обновлено

Клубы обязаны оплатить штраф

За не пожатые руки. КДК наказал три клуба УПЛ на 10000 грн

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по нескольким клубам УПЛ.

А именно относительно "Шахтера", "Кривбасса" и "Карпат".

Донецкий "Шахтер" наказали за нарушение регламентных норм по рукопожатию главных тренеров команд у рядов запасных после матча 17-го тура УПЛ против "Полесья" (0:1). Марино Пушич не пожал руку Имаду Ашуру, этот момент попал в трансляцию матча. Теперь донецкий клуб обязан уплатить обязательный денежный взнос в 10 тысяч.

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Такой же эпизод произошел после матча "Кривбасс" - "Карпаты", только в этом случае оба тренера не желали давить руки, а именно тренеры "Кривбасса" Юрий Вернидуб и "Карпат" Владислав Лупашко тем самым нарушили регламент. Добавим, что матч закончился победой подопечных Вернидуба со счётом 2:0. В результате КГК обязал оба клуба оплатить 10 тысяч гривен.

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Источник:
uaf
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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