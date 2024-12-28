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CIES включил двух игроков из УПЛ в список лучших атакующих защитников

Премьер-лига

Замкнули топ 10 и топ 20

CIES включил двух игроков из УПЛ в список лучших атакующих защитников

Pro Future Stars

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Международный центр спортивных исследований CIES в очередной раз провел исследование, на этот раз они проанализировали лучших атакующих защитников, среди которых попали игроки из УПЛ.

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Защитник "Ворсклы" Илья Крупский занял 10-е место, а защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас разместился на 20-м месте.

  1. Мартим Фернандеш - "Порту".
  2. Геовани Квенда - "Спортинг".
  3. Агустин Гай - "Палмейрас".
  4. Антон Каде - "Базель".
  5. Хоакин Сейс - "Брюгге".
  6. Анан Халаили - "Юнион Сен-Жильуаз".
  7. Лаутаро Варгас - "Нион".
  8. Алиссон Сантана - "Атлетико Минейро".
  9. Райан Эндрюс - "Уотфорд".
  10. Илья Крупский - "Ворскла".
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Источник:
ProFutureStars1
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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