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CIES включил двух игроков из УПЛ в список лучших атакующих защитников
Замкнули топ 10 и топ 20
Pro Future Stars
Международный центр спортивных исследований CIES в очередной раз провел исследование, на этот раз они проанализировали лучших атакующих защитников, среди которых попали игроки из УПЛ.
Защитник "Ворсклы" Илья Крупский занял 10-е место, а защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас разместился на 20-м месте.
- Мартим Фернандеш - "Порту".
- Геовани Квенда - "Спортинг".
- Агустин Гай - "Палмейрас".
- Антон Каде - "Базель".
- Хоакин Сейс - "Брюгге".
- Анан Халаили - "Юнион Сен-Жильуаз".
- Лаутаро Варгас - "Нион".
- Алиссон Сантана - "Атлетико Минейро".
- Райан Эндрюс - "Уотфорд".
- Илья Крупский - "Ворскла".
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Источник:ProFutureStars1
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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