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Победил Судаков, а второе и третье место заняли игроки Полесья. В УПЛ выбрали лучшего игрока 2024 года
Георгий выиграл эту номинацию с большим отрывом
shakhtar.com
Футболисты клубов Украинской Премьер-лиги в совместном голосовании выбрали лучшего игрока чемпионата в 2024 году.
Лидером по итогам опроса стал полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Всего 152 респондента отдали свои голоса за хавбека, а 12 команд коллективным решением определили именно его как лучшего футболиста года в УПЛ.
На счету Георгия 379 баллов – это 49% от максимального числа. На первое место его поставили 92 респондента, на второе – 43, на третье – 17.
В тройке лидеров также оказались сразу два футболиста "Полесье": второе место занял Алексей Гуцуляк, а третье – Александр Назаренко.
Для Судакова это уже вторая победа в похожем голосовании, ведь в прошлом году он также получил награду. Георгий стал лишь шестым футболистом за 30 лет опросов, которому удалось дважды подряд стать лучшим исполнителем года после Сергея Реброва (1998, 1999), Валентина Белькевич (2001, 2002, 2003), Сергея Назаренко (2006) 2017, 2018) и Артема Довбика (2021, 2022).
Топ-20 найкращих футболістів Чемпіонату УПЛ 2024 року
|
Футболіст
|
Клуби
|
1
|
2
|
3
|
Бали
|
1
|
Георгій СУДАКОВ
|
Шахтар
|
92
|
43
|
17
|
379
|
2
|
Олексій ГУЦУЛЯК
|
Дніпро-1, Полісся
|
39
|
23
|
24
|
187
|
3
|
Олександр НАЗАРЕНКО
|
Полісся
|
16
|
21
|
22
|
112
|
4
|
Микола ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
12
|
25
|
13
|
99
|
5
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
11
|
20
|
20
|
93
|
6
|
Володимир БРАЖКО
|
Динамо
|
7
|
26
|
18
|
91
|
7
|
БЕЗЕРРА
|
Олександрія
|
7
|
10
|
18
|
59
|
8
|
Микола МАТВІЄНКО
|
Шахтар
|
10
|
5
|
13
|
53
|
9
|
Олександр ЗУБКОВ
|
Шахтар
|
2
|
9
|
11
|
35
|
10
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтар
|
1
|
9
|
7
|
28
|
11
|
Іван КАЛЮЖНИЙ
|
Олександрія
|
5
|
4
|
4
|
27
|
12
|
Олександр ПІХАЛЬОНОК
|
Дніпро-1, Динамо
|
1
|
7
|
6
|
23
|
13
|
Дмитро РІЗНИК
|
Шахтар
|
4
|
2
|
6
|
22
|
14
|
Пилип БУДКІВСЬКИЙ
|
Полісся, Зоря
|
3
|
4
|
2
|
19
|
15
|
Владислав КАБАЄВ
|
Динамо
|
2
|
2
|
2
|
12
|
Олексій ПАЛАМАРЧУК
|
Інгулець
|
3
|
0
|
3
|
12
|
Андрій ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
1
|
3
|
3
|
12
|
18
|
Роман ВАНТУХ
|
Зоря
|
2
|
2
|
0
|
10
|
Олександр ФІЛІППОВ
|
Дніпро-1, Олександрія
|
1
|
2
|
3
|
10
|
20
|
Георгій БУЩАН
|
Динамо
|
2
|
1
|
1
|
9
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