Победил Судаков, а второе и третье место заняли игроки Полесья. В УПЛ выбрали лучшего игрока 2024 года

Футболисты клубов Украинской Премьер-лиги в совместном голосовании выбрали лучшего игрока чемпионата в 2024 году.

Лидером по итогам опроса стал полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Всего 152 респондента отдали свои голоса за хавбека, а 12 команд коллективным решением определили именно его как лучшего футболиста года в УПЛ.

На счету Георгия 379 баллов – это 49% от максимального числа. На первое место его поставили 92 респондента, на второе – 43, на третье – 17.

В тройке лидеров также оказались сразу два футболиста "Полесье": второе место занял Алексей Гуцуляк, а третье – Александр Назаренко.

Для Судакова это уже вторая победа в похожем голосовании, ведь в прошлом году он также получил награду. Георгий стал лишь шестым футболистом за 30 лет опросов, которому удалось дважды подряд стать лучшим исполнителем года после Сергея Реброва (1998, 1999), Валентина Белькевич (2001, 2002, 2003), Сергея Назаренко (2006) 2017, 2018) и Артема Довбика (2021, 2022).

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