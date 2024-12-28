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"Мрачная атмосфера, покинутые танки, хотя ты находишься близко к западной границе": легионер - о футболе в Украине в 2022 году
"Вспомнил" или "придумал"?
Фото: scdnipro1.com.ua
Бывший легионер "Металла", "Металлиста" и "Днепр-1" Фарес Балули вспомнил свой опыт выступлений в украинских чемпионатах после начала полномасштабной войны.
“ – На субботний матч мы выезжали в среду. Прохождение таможни занимало до двадцати часов. Когда ты приезжаешь, видишь солдат с большими автоматами Калашникова. Они обыскивают весь автобус, ты выходишь и показываешь им все вещи.
Потом ты въезжаешь в Украину: мрачная атмосфера, видишь заброшенные танки, хотя ты находишься близко к западной границе, ты не в самом центре страны. Но ты ощущаешь эту атмосферу. Видишь сцены войны, солдат на блокпосту, пикапы с большими пулеметами. И ты в реальной жизни! Я знал бывших игроков из Харькова, ассистентов и видеоаналитиков: все они пошли на войну, все взяли в руки оружие. Это действительность.
– В какой момент ты решил сказать "достаточно"?
– Когда ты играешь матч, вдруг звучит сирена, угроза взрыва: все бегут и прячутся в бункеры, в подвале. Он очень маленький, очень темный, только немного света. И тогда я сказал себе: "Нет, я не могу".
Они не знают где и когда произойдет взрыв, но он точно где-то будет. У меня тоже есть воспоминания об отеле в Украине. Вечером объявляли тревогу, и ты видел грузовики, ехавшие на бешеной скорости. Ты паникуешь. Это очень тяжело выдержать”, – сказал Балули.
Француз присоединился к "Металлу" в мае 2021 года. Впоследствии харьковский клуб был переименован в "Металлист", а в сентябре 2022 года Балули стал футболистом "Днепра-1" на правах аренды.
За днепровцев Фарес провел восемь матчей, последний из которых 30 октября 2022 года. В июле 2023 года у него закончился контракт с "Металлистом" и с тех пор он находится без клуба.
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