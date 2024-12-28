Лучшим легионером 2024 года в УПЛ стал футболист Александрии

Футболисты клубов Украинской Премьер-лиги в голосовании определили лучших игроков чемпионата 2024 года. Первое место занял Георгий Судаков, а среди легионеров на высшей позиции оказался вингер "Александрии" Хуан Альвина Безерра.

В общем опросе он финишировал седьмым с 59 баллами. Семь игроков поставили его на первое место, 10 – на второе и 18 – на третье.

Кроме этого, на счету Безерры звание "прорыв года" в Украинской Премьер-лиге.

Добавим, также, что 21-летний бразилец стал единственным легионером, вошедшим в топ-20 футболистов УПЛ по итогу опроса самих же игроков чемпионата.

В текущем сезоне в его активе восемь результативных действий (4+4) в 17 матчах. Также в прошлой кампании в весенней части чемпионата он оформил пять голевых действий (2+3) в восьми встречах.