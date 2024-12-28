  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лучшим легионером 2024 года в УПЛ стал футболист Александрии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучшим легионером 2024 года в УПЛ стал футболист Александрии

Премьер-лига

"Прорыв года" – также в его активе

Лучшим легионером 2024 года в УПЛ стал футболист Александрии

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Футболисты клубов Украинской Премьер-лиги в голосовании определили лучших игроков чемпионата 2024 года. Первое место занял Георгий Судаков, а среди легионеров на высшей позиции оказался вингер "Александрии" Хуан Альвина Безерра.

В общем опросе он финишировал седьмым с 59 баллами. Семь игроков поставили его на первое место, 10 – на второе и 18 – на третье.

Кроме этого, на счету Безерры звание "прорыв года" в Украинской Премьер-лиге.

Добавим, также, что 21-летний бразилец стал единственным легионером, вошедшим в топ-20 футболистов УПЛ по итогу опроса самих же игроков чемпионата.

В текущем сезоне в его активе восемь результативных действий (4+4) в 17 матчах. Также в прошлой кампании в весенней части чемпионата он оформил пять голевых действий (2+3) в восьми встречах.

По теме
yellow-arrow
"Мрачная атмосфера, покинутые танки, хотя ты находишься близко к западной границе": легионер - о футболе в Украине в 2022 году
yellow-arrow
CIES включил двух игроков из УПЛ в список лучших атакующих защитников
yellow-arrow
Победил Судаков, а второе и третье место заняли игроки Полесья. В УПЛ выбрали лучшего игрока 2024 года
Безерра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости