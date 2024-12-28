Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучшим легионером 2024 года в УПЛ стал футболист Александрии
"Прорыв года" – также в его активе
Фото: ФК Олександрія
Футболисты клубов Украинской Премьер-лиги в голосовании определили лучших игроков чемпионата 2024 года. Первое место занял Георгий Судаков, а среди легионеров на высшей позиции оказался вингер "Александрии" Хуан Альвина Безерра.
В общем опросе он финишировал седьмым с 59 баллами. Семь игроков поставили его на первое место, 10 – на второе и 18 – на третье.
Кроме этого, на счету Безерры звание "прорыв года" в Украинской Премьер-лиге.
Добавим, также, что 21-летний бразилец стал единственным легионером, вошедшим в топ-20 футболистов УПЛ по итогу опроса самих же игроков чемпионата.
В текущем сезоне в его активе восемь результативных действий (4+4) в 17 матчах. Также в прошлой кампании в весенней части чемпионата он оформил пять голевых действий (2+3) в восьми встречах.
Популярное сейчас
- Звезда Ливерпуля сообщила руководству клуба, что хочет перейти в Реал
- Ванат пошутил об алкогольном прошлом Милевского. Артем отрицательно отреагировал, вспомнив Лужного
- Вот это поворот. Зинченко может перейти в команду Моуриньо
- В УАФ разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче Полесье - Шахтер
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО