Известно, кто отыграл на ноль в 14 матчах за календарный год

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан возглавил список топ-вратарей УПЛ по количеству "сухих" матчей, сыгранных в 2024 году. У вратаря киевлян 14 матчей в УПЛ без пропущенных голов.

На втором месте вратарь "Руха" Дмитрий Ледвий. Весной 2024 года Ледвий отыграл на "ноль" 5 матчей. А в текущем сезоне на его счету 8 "сухих" матчей.

Третье место занял Дмитрий Резник, вратарь донецкого "Шахтера", который в общей сложности отыграл 12 "сухих" матчей, из которых 7 весной и 5 осенью.