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Колос объявил претендентов на игрока года
Пять претендентов
Фото - ФК Колос
"Колос" объявил претендентов на игрока года.
Пять футболистов поборются за звание лучшего в 2024 году. Вратарь Иван Пахолюк, защитники Валерий Бондаренко, Илир Красничи, Андрей Цуриков и полузащитник клуба Александр Демченко.
Голосование проходит в Telegram-канале клуба и открыто до 30 декабря.
В первой части чемпионата Пахолюк сыграл 14 матчей, в которых пропустил 8 голов и семь матчей отстоял "на ноль".
Капитан клуба защитник Валерий Бондаренко провел 17 матчей, в которых получил 3 желтые карточки.
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Илир Красничи сыграл 11 поединков и получил 2 желтых карточки.
На счету Андрея Цурикова 17 сыгранных игр во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и сделал один ассист. Также защитник получил 4 желтые карточки.
Александр Демченко провел 17 матчей за клуб и получил одну желтую карточку.
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