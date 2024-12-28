"Колос" объявил претендентов на игрока года.

Пять футболистов поборются за звание лучшего в 2024 году. Вратарь Иван Пахолюк, защитники Валерий Бондаренко, Илир Красничи, Андрей Цуриков и полузащитник клуба Александр Демченко.

Голосование проходит в Telegram-канале клуба и открыто до 30 декабря.

В первой части чемпионата Пахолюк сыграл 14 матчей, в которых пропустил 8 голов и семь матчей отстоял "на ноль".

Капитан клуба защитник Валерий Бондаренко провел 17 матчей, в которых получил 3 желтые карточки.

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Илир Красничи сыграл 11 поединков и получил 2 желтых карточки.

На счету Андрея Цурикова 17 сыгранных игр во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и сделал один ассист. Также защитник получил 4 желтые карточки.

Александр Демченко провел 17 матчей за клуб и получил одну желтую карточку.