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Колос объявил претендентов на игрока года

Премьер-лига

Пять претендентов

Колос объявил претендентов на игрока года

Фото - ФК Колос

Новина українською

"Колос" объявил претендентов на игрока года.

Пять футболистов поборются за звание лучшего в 2024 году. Вратарь Иван Пахолюк, защитники Валерий Бондаренко, Илир Красничи, Андрей Цуриков и полузащитник клуба Александр Демченко.

Голосование проходит в Telegram-канале клуба и открыто до 30 декабря.

В первой части чемпионата Пахолюк сыграл 14 матчей, в которых пропустил 8 голов и семь матчей отстоял "на ноль".

Капитан клуба защитник Валерий Бондаренко провел 17 матчей, в которых получил 3 желтые карточки.

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Илир Красничи сыграл 11 поединков и получил 2 желтых карточки.

На счету Андрея Цурикова 17 сыгранных игр во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и сделал один ассист. Также защитник получил 4 желтые карточки.

Александр Демченко провел 17 матчей за клуб и получил одну желтую карточку.

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Андрей Цуриков Колос (Ковалевка) Валерий Бондаренко Александр Демченко Иван Пахолюк
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Источник:
Колос
Опубликовал: Владислав Прийменко
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