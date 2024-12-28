Суркис выбрал тройку лучших тренеров Украины

Сайт "Украинский футбол" провел опрос для определения лучшего футбольного тренера Украины в 2024 году.

В опросе этого года был президент киевского "Динамо" Игорь Суркис он выбрал тренера киевлян Александра Шовковского, тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва и Руслана Ротаня, менеджера "Александрии".

1. Александр Шовковский ("Динамо" Киев)

2. Сергей Ребров (национальная сборная Украины)

3. Руслан Ротань ("Александрия")

По балам лучший тренер Украины 2024 года - Руслан Ротань, он набрал 363.

Напомним, что лучшим тренером Украины 2023 стал тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб.