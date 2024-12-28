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Суркис выбрал тройку лучших тренеров Украины
Выбор очевиден
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
Сайт "Украинский футбол" провел опрос для определения лучшего футбольного тренера Украины в 2024 году.
В опросе этого года был президент киевского "Динамо" Игорь Суркис он выбрал тренера киевлян Александра Шовковского, тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва и Руслана Ротаня, менеджера "Александрии".
- 1. Александр Шовковский ("Динамо" Киев)
- 2. Сергей Ребров (национальная сборная Украины)
- 3. Руслан Ротань ("Александрия")
По балам лучший тренер Украины 2024 года - Руслан Ротань, он набрал 363.
Напомним, что лучшим тренером Украины 2023 стал тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб.
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Источник:УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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