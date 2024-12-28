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Динамо может подписать игрока Руха и Ворсклы

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Нашли игроков на перспективу

Динамо может подписать игрока Руха и Ворсклы

Фото: ФК Рух

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Руководство "Динамо" рассматривает кандидатуры двух молодых защитников из УПЛ, чтобы укрепить правый фланг обороны.

По имеющейся информации, из-за того, что Караваев возрастной, Тымчик травматичен, а Малыш отдан в аренду, "Динамо" приняло решение подписать защитников.

Первый кандидат - это Алексей Сыч из "Руха". Второй - Илья Крупский из "Ворсклы".

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Добавим, что за этот сезон Сыч сыграл за львовскую команду 16 матчей, в которых отдал 4 голевые передачи. Илья Крупский принял участие в 15 играх УПЛ, из которых отметился 1 результативной передачей.

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Динамо (Киев) Алексей Сыч Илья Крупский
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Источник:
dynamomania
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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