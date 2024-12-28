Один из аутсайдеров УПЛ близок к усилению полузащитником "Полесья".

По информации канала "Футбол с вертолета", киевский клуб близок к соглашению с полузащитником "Полесья" Дмитрием Шасталом.

Канал сообщает, что футболист недоволен малым количеством игрового времени, проведя лишь пять неполных матчей в Украинской Премьер-Лиге.

Игрок принял приглашение Виталия Первака, который сильно нуждается в игроках группы атаки.

Сейчас неизвестны детали трансфера, но стороны активно работают над завершением сделки.

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Дмитрий Шастал присоединился к "Полесью" 3 сентября 2021 года, уйдя свободным агентом из "Александрии". В сезоне 2023/24 полузащитник был в аренде в ровенском "Вересе".

TransferMarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.