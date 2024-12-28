Первый новичок Григорчука: ЛНЗ пригласит опытного воспитанника Шахтера

Черкасский "ЛНЗ" оформит подписание Вячеслава Танковского. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Полузащитник станет игроком жителей города на правах агента. Танковский официально с 6 сентября находится без клуба – тогда он покинул "Полесье".

В последние месяцы хавбек поддерживал форму с "Зарей", однако стороны не подписали контракт. Теперь же Вячеслав достиг принципиального согласия с “ЛНЗ”.

Регулярную игровую практику Танковский имел еще в прошлом сезоне, когда выступал за "Полесье". На его счету два гола, два ассиста, 10 желтых карточек и одна красная в 27 матчах прошлого розыгрыша УПЛ.

Также ранее полузащитник играл за "Металлист", "Днепр-1", "Мариуполь", "Арсенал" Киев, "Зарю" и "Шахтер". Всего в его активе 111 матчей в УПЛ. Отметим, что именно воспитанником "горняков" является Танковский.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего украинца в 800 тысяч евро.