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Имеет чувство лидерства. Яшари оценил собственные выступления в ЛНЗ

Премьер-лига

7 результативных действий

Имеет чувство лидерства. Яшари оценил собственные выступления в ЛНЗ

Фото: ФК ЛНЗ

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Игрок "ЛНЗ" Мухаррем Яшари оценил первую часть сезона для себя и своей команды. Черкасчане занимают 10-е место в УПЛ.

"Что касается индивидуальных результатов, то я доволен, но не доволен результатами в играх. Главным достижением была бы победа в каждой игре. Посмотрим, на какой позиции мы закончим этот сезон.

Я и раньше хорошо выступал, но это точно один из лучших периодов.

У меня ощущение уверенности и лидерства, потому что у меня хорошая карьера, я играл против очень хороших клубов. Это хорошо, что я могу помочь своей команде", - сказал Яшари.

В текущем сезоне Яшари провел за "ЛНЗ" 18 матчей, за которые забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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ЛНЗ (Черкассы) Мухаррем Яшари
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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