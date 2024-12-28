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Имеет чувство лидерства. Яшари оценил собственные выступления в ЛНЗ
7 результативных действий
Фото: ФК ЛНЗ
Игрок "ЛНЗ" Мухаррем Яшари оценил первую часть сезона для себя и своей команды. Черкасчане занимают 10-е место в УПЛ.
"Что касается индивидуальных результатов, то я доволен, но не доволен результатами в играх. Главным достижением была бы победа в каждой игре. Посмотрим, на какой позиции мы закончим этот сезон.
Я и раньше хорошо выступал, но это точно один из лучших периодов.
У меня ощущение уверенности и лидерства, потому что у меня хорошая карьера, я играл против очень хороших клубов. Это хорошо, что я могу помочь своей команде", - сказал Яшари.
В текущем сезоне Яшари провел за "ЛНЗ" 18 матчей, за которые забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
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