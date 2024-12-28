Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтёр представил лучших бомбардиров 2024 года
Клуб показал рейтинг
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Шахтёр" представил лучших бомбардиров 2024 года.
Лидирует полузащитник Георгий Судаков, который в 2024 году забил за донецкую команду 16 голов.
По 13 голов у полузащитника Артёма Бондаренко и нападающего Даниила Сикана. Александр Зубков отметился восемью голами за клуб. Шесть голов на счету Кевина.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Нападающий Лассина Траоре и полузащитник Эгиналду забили по 5 голов за команду.
Защитник Николай Матвиенко и полузащитник Марлон Гомес отметились четырьмя голами.
Замыкают рейтинг три игрока, забивших три гола: полузащитники Невертон, Дмитрий Крыськив и Марьян Швед.
Напомним, "Шахтёр" в туринрнойц таблице Украинской Премьер-Лиги занимает третье место с 33-мя очками и игрой в запасе. Отставание от лидера "Динамо" составляет 10 баллов.
Популярное сейчас
- Первый новичок Григорчука: ЛНЗ пригласит опытного воспитанника Шахтера
- Динамо может подписать игроков Руха и Ворсклы
- Ванат пошутил об алкогольном прошлом Милевского. Артем отрицательно отреагировал, вспомнив Лужного
- Максимов попытается пригласить в Ворсклу своего бывшего подопечного
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
Комментарии 1