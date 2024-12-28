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Шахтёр представил лучших бомбардиров 2024 года

Премьер-лига

Клуб показал рейтинг

Шахтёр представил лучших бомбардиров 2024 года

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтёр" представил лучших бомбардиров 2024 года.

Лидирует полузащитник Георгий Судаков, который в 2024 году забил за донецкую команду 16 голов.

По 13 голов у полузащитника Артёма Бондаренко и нападающего Даниила Сикана. Александр Зубков отметился восемью голами за клуб. Шесть голов на счету Кевина.

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Нападающий Лассина Траоре и полузащитник Эгиналду забили по 5 голов за команду.

Защитник Николай Матвиенко и полузащитник Марлон Гомес отметились четырьмя голами.

Замыкают рейтинг три игрока, забивших три гола: полузащитники Невертон, Дмитрий Крыськив и Марьян Швед.

Напомним, "Шахтёр" в туринрнойц таблице Украинской Премьер-Лиги занимает третье место с 33-мя очками и игрой в запасе. Отставание от лидера "Динамо" составляет 10 баллов.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
28.12.2024 в 19:01
Так і продовжуйте. Чекаю вас у п'ятірки як мінімум чемпіонату упл.
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Комментарии 1
Василь з конопель (Амстердам )
28.12.2024 в 19:01
Так і продовжуйте. Чекаю вас у п'ятірки як мінімум чемпіонату упл.
Ответить
0
0

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