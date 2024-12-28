"Шахтёр" представил лучших бомбардиров 2024 года.

Лидирует полузащитник Георгий Судаков, который в 2024 году забил за донецкую команду 16 голов.

По 13 голов у полузащитника Артёма Бондаренко и нападающего Даниила Сикана. Александр Зубков отметился восемью голами за клуб. Шесть голов на счету Кевина.

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Нападающий Лассина Траоре и полузащитник Эгиналду забили по 5 голов за команду.

Защитник Николай Матвиенко и полузащитник Марлон Гомес отметились четырьмя голами.

Замыкают рейтинг три игрока, забивших три гола: полузащитники Невертон, Дмитрий Крыськив и Марьян Швед.

Напомним, "Шахтёр" в туринрнойц таблице Украинской Премьер-Лиги занимает третье место с 33-мя очками и игрой в запасе. Отставание от лидера "Динамо" составляет 10 баллов.