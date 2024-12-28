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Воробей: Уровень чемпионата сильно упал. Многие команды практически равны. Для Шахтера не все потеряно
Горняки еще могут догнать киевлян, считает экс-нападающий
bookmaker-ratings.com.ua
Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказался по поводу уровня УПЛ и борьбы за золото.
"Уровень чемпионата, команд и в целом нашего футбола очень сильно упал. Многие команды практически равны. В связи с кризисом подтянулись середнячки – "Александрия", "Полесье", "Кривбасс". Они не слишком уступают "Шахтеру" и "Динамо". У киевской и донецкой команд уровень мастерства несколько выше, но не могу сказать, что между двумя нашими грандами и остальными командами есть пропасть. Практически в каждом туре УПЛ было сложно предсказать, кто как сыграет. От каждой команды можно было ожидать сюрприза”.
"Вся борьба еще впереди. Командам предстоит сыграть 13 туров. И в групповом раунде еврокубков донецкой и киевской командам осталось сыграть всего по два поединка. После этого они сконцентрируются на чемпионате. Но что будет дальше, мы увидим по первым 5-6 турам второй половины сезона. "Шахтер" потерял очень много ненужных очков. В УПЛ дончане разрешили "Динамо" сделать большой отрыв, но для "Шахтера" не все потеряно”, – утверждает Воробей.
Андрей защищал цвета "оранжево-черных" с 1995 по 2007 годы.
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