Воробей: Уровень чемпионата сильно упал. Многие команды практически равны. Для Шахтера не все потеряно

Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказался по поводу уровня УПЛ и борьбы за золото.

"Уровень чемпионата, команд и в целом нашего футбола очень сильно упал. Многие команды практически равны. В связи с кризисом подтянулись середнячки – "Александрия", "Полесье", "Кривбасс". Они не слишком уступают "Шахтеру" и "Динамо". У киевской и донецкой команд уровень мастерства несколько выше, но не могу сказать, что между двумя нашими грандами и остальными командами есть пропасть. Практически в каждом туре УПЛ было сложно предсказать, кто как сыграет. От каждой команды можно было ожидать сюрприза”.

"Вся борьба еще впереди. Командам предстоит сыграть 13 туров. И в групповом раунде еврокубков донецкой и киевской командам осталось сыграть всего по два поединка. После этого они сконцентрируются на чемпионате. Но что будет дальше, мы увидим по первым 5-6 турам второй половины сезона. "Шахтер" потерял очень много ненужных очков. В УПЛ дончане разрешили "Динамо" сделать большой отрыв, но для "Шахтера" не все потеряно”, – утверждает Воробей.

Андрей защищал цвета "оранжево-черных" с 1995 по 2007 годы.