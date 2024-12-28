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Дулуб отметил прогресс УПЛ в одном из аспектов
Похвалил коллег
Фото: ФК Львов
Бывший главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб оценил нынешнюю УПЛ, а также выделил открытие сезона - "Александрию".
"Еще когда работал в "ЛНЗ", то отметил для себя одну особенность - УПЛ спрогрессировала прежде всего в контексте тренерских кадров. Если раньше, в 2016-м или 2017-м, все играли плюс-минус одинаково, то сейчас тренеры имеют значительное влияние на свои команды. Если говорить о приятных неожиданностях, то не могу не отметить прогресс "Александрии", которая перешла к более современному футболу.
Приглашение 3-4 опытных игроков на это повлияло. И конечно, прекрасно работает тренерский штаб, а точнее, трио Ротань-Кравченко-Антонов", - сказал специалист.
Напомним, "Александрия" занимает 2-е место в УПЛ, имея в активе 38 очков. Отставание от лидера, киевского "Динамо", составляет 5 очков.
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