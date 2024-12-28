Дулуб отметил прогресс УПЛ в одном из аспектов

Бывший главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб оценил нынешнюю УПЛ, а также выделил открытие сезона - "Александрию".

"Еще когда работал в "ЛНЗ", то отметил для себя одну особенность - УПЛ спрогрессировала прежде всего в контексте тренерских кадров. Если раньше, в 2016-м или 2017-м, все играли плюс-минус одинаково, то сейчас тренеры имеют значительное влияние на свои команды. Если говорить о приятных неожиданностях, то не могу не отметить прогресс "Александрии", которая перешла к более современному футболу.

Приглашение 3-4 опытных игроков на это повлияло. И конечно, прекрасно работает тренерский штаб, а точнее, трио Ротань-Кравченко-Антонов", - сказал специалист.