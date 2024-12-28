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6 команд в течение 2024 года набрали в УПЛ 45 и более очков
Среди лидеров рейтинга нет неожиданностей
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Столичное "Динамо" в этом году набрало 84 балла. Это самый высокий показатель среди участников украинского первенства. Распределение зачетных пунктов практически равномерно – 41 очко во второй половине сезона 2023/24 и 43 – в текущей кампании.
Вторую строчку занимает "Шахтер" (71). 38 баллов "горняки" заработали весной. Топ-3 замыкает "Александрия" (57). В первой половине года "горожане" набрали всего 19 пунктов.
В активе "Кривбасса" 54 очка (соотношение 23-31), у "Руха" – 46 (23-23). Также в список попало житомирское "Полесье" – 45 баллов (18-27).
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