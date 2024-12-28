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Полесье оштрафовали из-за нарушения регламента в матче против Шахтера
Ожидаемо, что соперник вызвал повышенный интерес со стороны местной публики
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал "волков" за несоблюдение нормы регламента.
Житомирский клуб нарушил пункт о дополнительных мерах безопасности и превысил максимально допустимое количество болельщиков в игре с "Шахтером" в 17-м туре УПЛ. На трибунах присутствовали 2 100 поклонников футбола. Это один из самых высоких показателей клуба с начала выступления в элитном дивизионе. В предыдущих поединках текущего сезона на Центральном стадионе "стаи" собирался максимум 1 471 фанат.
"Полесье" придется уплатить 10 000 гривен штрафа. "Волки" возобновят первенство 22 февраля матчем против "Ингульца".
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