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Полесье оштрафовали из-за нарушения регламента в матче против Шахтера

Премьер-лига

Ожидаемо, что соперник вызвал повышенный интерес со стороны местной публики

Полесье оштрафовали из-за нарушения регламента в матче против Шахтера

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

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Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал "волков" за несоблюдение нормы регламента.

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Житомирский клуб нарушил пункт о дополнительных мерах безопасности и превысил максимально допустимое количество болельщиков в игре с "Шахтером" в 17-м туре УПЛ. На трибунах присутствовали 2 100 поклонников футбола. Это один из самых высоких показателей клуба с начала выступления в элитном дивизионе. В предыдущих поединках текущего сезона на Центральном стадионе "стаи" собирался максимум 1 471 фанат.

"Полесье" придется уплатить 10 000 гривен штрафа. "Волки" возобновят первенство 22 февраля матчем против "Ингульца".

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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