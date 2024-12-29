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33 очка в 16 турах – один из худших результатов Шахтера в чемпионате после введения 3 баллов за победу
Отрицательное достижение
Фото: ФК Шахтар Донецьк
По итогам первой части сезона "горняки" набрали 33 зачетных пункта в 16 матчах. Это 5-й худший показатель в истории выступлений команды в первенстве на аналогичном промежутке за последние 30 лет – с того момента, как за одну победу начали насчитывать 3 очка.
Топ-6 самых слабых сезонов Шахтера на данном этапе:
- 21 балл – 1995/96;
- 28 – 2008/09;
- 29 – 1999/00;
- 30 – 1996/97;
- 33 – 2020/21, 2024/25.
Потере пунктов также способствуют действия в обороне – коллектив пропустил 15 голов. Это только шестой показатель в УПЛ.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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