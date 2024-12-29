33 очка в 16 турах – один из худших результатов Шахтера в чемпионате после введения 3 баллов за победу

По итогам первой части сезона "горняки" набрали 33 зачетных пункта в 16 матчах. Это 5-й худший показатель в истории выступлений команды в первенстве на аналогичном промежутке за последние 30 лет – с того момента, как за одну победу начали насчитывать 3 очка.

Топ-6 самых слабых сезонов Шахтера на данном этапе:

21 балл – 1995/96;

28 – 2008/09;

29 – 1999/00;

30 – 1996/97;

33 – 2020/21, 2024/25.

Потере пунктов также способствуют действия в обороне – коллектив пропустил 15 голов. Это только шестой показатель в УПЛ.