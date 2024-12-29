  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 33 очка в 16 турах – один из худших результатов Шахтера в чемпионате после введения 3 баллов за победу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

33 очка в 16 турах – один из худших результатов Шахтера в чемпионате после введения 3 баллов за победу

Премьер-лига
Обновлено

Отрицательное достижение

33 очка в 16 турах – один из худших результатов Шахтера в чемпионате после введения 3 баллов за победу

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

По итогам первой части сезона "горняки" набрали 33 зачетных пункта в 16 матчах. Это 5-й худший показатель в истории выступлений команды в первенстве на аналогичном промежутке за последние 30 лет – с того момента, как за одну победу начали насчитывать 3 очка.

Топ-6 самых слабых сезонов Шахтера на данном этапе:

  • 21 балл – 1995/96;
  • 28 – 2008/09;
  • 29 – 1999/00;
Читайте такжеГрицай: Такие результаты Шахтера и Динамо – это провал
  • 30 – 1996/97;
  • 33 – 2020/21, 2024/25.

Потере пунктов также способствуют действия в обороне – коллектив пропустил 15 голов. Это только шестой показатель в УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Зарплата Ашура в Полесье выше, чем у большинства тренеров УПЛ даже 10 лет назад, – источник
yellow-arrow
"Я действительно кайфую от этого дела": Кузык оценил пройденную часть сезона и рассказал, чем занимается, кроме футбола
yellow-arrow
Полесье оштрафовали из-за нарушения регламента в матче против Шахтера
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости