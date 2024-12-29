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Зарплата Ашура в Полесье выше, чем у большинства тренеров УПЛ даже 10 лет назад, – источник

Премьер-лига
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Буткевич точно не экономит на материальной оценке труда

Зарплата Ашура в Полесье выше, чем у большинства тренеров УПЛ даже 10 лет назад, – источник

Полісся

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По неофициальной информации, месячная зарплата Имада Ашура составляет 30 тысяч долларов. По данным СМИ, в 2014 году столько же получал Роман Григорчук в "Черноморце" и это был пятый показатель в чемпионате. Тогда только Николай Павлов, Сергей Ребров, Мирон Маркевич и Мирча Луческу зарабатывали больше.

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Виктор Вацко недавно высказался о зарплате тренеров, не называя конкретных сумм. Комментатор отметил, что зарплата тренера "волков" на уровне лучших клубов УПЛ и он, возможно, по этому показателю даже опережает Александра Шовковского.

Под руководством Ашура житомирский клуб одержал 8 побед в 20 матчах во всех соревнованиях.

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Александр Шовковский Роман Григорчук Виктор Вацко Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
Sport.ua, isport.ua, Віктор Вацко
Опубликовал: Александр Симченко
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