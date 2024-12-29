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Президент Динамо назвал лучших футболистов 2024 года

Премьер-лига

В результате отметил троих воспитанников

Президент Динамо назвал лучших футболистов 2024 года

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своим списком тех, кого считает лучшими игроками в 2024 году.

Игорь Суркис выделил Илью Забарного, выступающего за "Борнмут", и двух игроков "Динамо", а именно Николая Шапаренко и Владислава Ваната.

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За этот сезон Забарный не отметился результативными действиями, однако принял участие в 18 матчах в АПЛ. Шапаренко забил четыре гола и сделал девять результативных передач в 21 матче за киевское "Динамо", а его одноклубник Ванат сыграл на семь матчей больше киевлян, забил 13 голов и отдал четыре голевых передачи.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Николай Шапаренко Илья Забарный Владислав Ванат
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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