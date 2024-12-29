Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турецкий клуб предложил Зубкову почти в 1,5 большую зарплату, чем он получает в Шахтере
Игрок согласился
Фото: ФК Шахтар
Переговоры "Трабзонспора" по трансферу украинского вингера "Шахтера" Александра Зубкова продолжаются. Турецкий инсайдер Саха Карнеси раскрыл подробности зарплаты игрока.
"Бордово-синие" готовы платить Зубкову 950 тысяч евро в год после учета налогов. В то же время в "Шахтере" он зарабатывает 650 тысяч евро в год.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также раскрыты детали и предложения "горнякам" на счет трансфера. "Трабзонспор" готов заплатить 3,2 млн евро двумя траншами. Однако ранее была информация, что аппетиты “Шахтера” достигают 5-6 млн евро.
Контракт между "Шахтером" и футболистом действует до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего вингера в восемь миллионов евро.
В текущем сезоне Зубков оформил 13 результативных действия (7+6) в 19 матчах во всех турнирах. Из них два гола и один ассист он сделал в основном раунде Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Носов: У меня где-то 150 пар обуви дома. На хр*на они мне — никому не ясно, ношу я две
- Зарплата Ашура в Полесье выше, чем у большинства тренеров УПЛ даже 10 лет назад, – источник
- Грозный на примере Буяльского озвучил маркер умного игрока
- Максимов попытается пригласить в Ворсклу своего бывшего подопечного
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
Комментарии 1