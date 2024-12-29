Турецкий клуб предложил Зубкову почти в 1,5 большую зарплату, чем он получает в Шахтере

Переговоры "Трабзонспора" по трансферу украинского вингера "Шахтера" Александра Зубкова продолжаются. Турецкий инсайдер Саха Карнеси раскрыл подробности зарплаты игрока.

"Бордово-синие" готовы платить Зубкову 950 тысяч евро в год после учета налогов. В то же время в "Шахтере" он зарабатывает 650 тысяч евро в год.

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Также раскрыты детали и предложения "горнякам" на счет трансфера. "Трабзонспор" готов заплатить 3,2 млн евро двумя траншами. Однако ранее была информация, что аппетиты “Шахтера” достигают 5-6 млн евро.

Контракт между "Шахтером" и футболистом действует до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего вингера в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Зубков оформил 13 результативных действия (7+6) в 19 матчах во всех турнирах. Из них два гола и один ассист он сделал в основном раунде Лиги чемпионов.