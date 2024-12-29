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Клуб МЛС предложил Шахтеру за Зубкова больше, чем турки. Горняки ведут переговоры

Премьер-лига
Обновлено

Попыток купить украинца было несколько

Клуб МЛС предложил Шахтеру за Зубкова больше, чем турки. Горняки ведут переговоры

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Один из клубов МЛС интересуется полузащитником "Шахтера" и сборной Украины Александром Зубковым. Об этом в своей программе на YouTube заявил бывший журналист Игорь Бурбас.

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Неназванный клуб сделал несколько предложений. Последняя превышала пять миллионов евро. "Шахтер" пока ее не принял.

Однако сейчас идут торги. "Горняки" вступили в переговоры по трансферу Зубкова.

Ранее "Трабзонспор" также пытался купить украинца. Наибольшей суммой, которую предлагали турки, было 3,5 млн евро. "Шахтер" просил 5-6 млн, а Зубков параллельно согласился на условия "бордово-синих".

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В активе Александра в этом сезоне семь голов и шесть ассистов в 19 матчах за клуб.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Максим Кучер
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