Зимой отпустят 4 игроков. Кто попал в черный список Карпат?

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко решил начать кадровую чистку и объявил игроков, которые покинут расположение львовской команды.

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По имеющейся информации, игроки, которые не сыграют за "Карпаты" в следующем году, — это защитники Тимофей Сухарь и Тарас Сакив, полузащитник Юрий Тлумак и форвард Денис Устименко.

Добавим, что Денис Устименко вернется в "Кривбасс", а все остальные игроки будут в статусе свободных агентов.

Напомним, что Тимофей Сухарь ни разу не принял участия в сезоне УПЛ, Тарас Сакив отметился одним забитым мячом в семи матчах, Тлумак провел пять игр без результативных действий, а нападающий Устименко отметился 1 голом и голевой передачей в 14 играх этого сезона.