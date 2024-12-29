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Израильский клуб хочет вернуть футболиста ЛНЗ, однако не планирует за него платить

Премьер-лига

Игрок тоже не против покинуть Украину

Израильский клуб хочет вернуть футболиста ЛНЗ, однако не планирует за него платить

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"Маккаби" Петах-Тиква заинтересовался возвращением в свои ряды полузащитника Арада Бара, который в настоящее время выступает в составе "ЛНЗ". Об этом сообщает Sport5.

Бар тоже хочет вернуться в свой родной клуб. Однако “Маккаби” не готов платить за трансфер. Либо полузащитник присоединится на правах свободного агента, либо в аренду.

Сам футболист находится в Израиле. Клубы тоже ведут переговоры, чтобы разрешить эту ситуацию.

В этом сезоне Бар окончательно лишился места в составе. Он принял участие только в пяти матчах чемпионата. Всего один из них был в старте. Также в последние два месяца он провел один полный поединок Кубка Украины, а восемь встреч просидел на скамье для запасных.

ЛНЗ купил Арада Бара в январе этого года у "Цюриха" за 250 тысяч евро. До этого швейцарцы заплатили 370 тысяч евро “Маккаби” Петах-Тикве.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 400 тысяч евро.

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Источник:
Sport5
Опубликовал: Максим Кучер
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