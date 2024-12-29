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Тренер Ворсклы выбрал голкипера которого хочет видеть в полтавской команде
Одно время голкипер защищал ворота киевлян
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер Денис Бойко может в 2025 году снова находиться при работе. Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов заинтересован в услугах бывшего вратаря киевского "Динамо".
По информации Игоря Бурбаса, Денис Бойко поддерживает форму, стабильно тренируется и такой подход помог ему тем, что им заинтересовался тренер клуба из Премьер-лиги. Однако отмечается, что голкипер пока не дал зеленый свет на подписание контракта.
Напомним, последний клуб, в котором выступал Денис Бойко, был "Полесье". Тогда он сыграл в 21 матче и 8 раз сохранил ворота "сухими".
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