  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-тренер Шахтера оценил игру горняков под руководством Пушича
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Шахтера оценил игру горняков под руководством Пушича

Премьер-лига

Бывший - о нынешнем

Экс-тренер Шахтера оценил игру горняков под руководством Пушича

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич поделился своим мнением относительно игры бывшей команды под руководством Марино Пушича.

"Это все временное. В свое время, два года назад, мы тоже отставали от "Днепра-1" на пять-восемь очков. В конце считают деньги, как говорится. Остается еще второй круг, сейчас есть перерыв, чтобы сделать полный анализ, перезагрузиться и двигаться вперед.

Вижу, что в некоторых матчах "Шахтер" неожиданно теряет очки. "Динамо" на хорошем пути, "Кривбасс", "Полесье", хотя они имели серию из восьми матчей без побед. "Александрия" тоже с хорошей работой Ротаня. Чемпионат интересный, но "Шахтер", как по мне, это знак качества в футболистах, они ближайшие по ростеру к чемпионству.

Читайте такжеКлуб МЛС предложил Шахтеру за Зубкова больше, чем турки. Горняки ведут переговоры

Теперь уже все не зависит от тебя самого, ты должен смотреть на других. Это трудно психологически, но посмотрим, какой характер у команды, которая находится под стрессом, не имеет права на ошибку и должна только выигрывать. Будет очень интересно", — сказал хорват.

Напомним, "Шахтер" завершает этот год на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ. У них в активе 33 балла.

По теме
yellow-arrow
Израильский клуб хочет вернуть футболиста ЛНЗ, однако не планирует за него платить
yellow-arrow
Тренер Ворсклы выбрал голкипера которого хочет видеть в полтавской команде
yellow-arrow
Зимой отпустят 4 игроков. Кто попал в черный список Карпат?
Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости