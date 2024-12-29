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Экс-тренер Шахтера оценил игру горняков под руководством Пушича
Бывший - о нынешнем
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич поделился своим мнением относительно игры бывшей команды под руководством Марино Пушича.
"Это все временное. В свое время, два года назад, мы тоже отставали от "Днепра-1" на пять-восемь очков. В конце считают деньги, как говорится. Остается еще второй круг, сейчас есть перерыв, чтобы сделать полный анализ, перезагрузиться и двигаться вперед.
Вижу, что в некоторых матчах "Шахтер" неожиданно теряет очки. "Динамо" на хорошем пути, "Кривбасс", "Полесье", хотя они имели серию из восьми матчей без побед. "Александрия" тоже с хорошей работой Ротаня. Чемпионат интересный, но "Шахтер", как по мне, это знак качества в футболистах, они ближайшие по ростеру к чемпионству.
Теперь уже все не зависит от тебя самого, ты должен смотреть на других. Это трудно психологически, но посмотрим, какой характер у команды, которая находится под стрессом, не имеет права на ошибку и должна только выигрывать. Будет очень интересно", — сказал хорват.
Напомним, "Шахтер" завершает этот год на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ. У них в активе 33 балла.
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