Экс-тренер Шахтера оценил игру горняков под руководством Пушича

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич поделился своим мнением относительно игры бывшей команды под руководством Марино Пушича.

"Это все временное. В свое время, два года назад, мы тоже отставали от "Днепра-1" на пять-восемь очков. В конце считают деньги, как говорится. Остается еще второй круг, сейчас есть перерыв, чтобы сделать полный анализ, перезагрузиться и двигаться вперед.

Вижу, что в некоторых матчах "Шахтер" неожиданно теряет очки. "Динамо" на хорошем пути, "Кривбасс", "Полесье", хотя они имели серию из восьми матчей без побед. "Александрия" тоже с хорошей работой Ротаня. Чемпионат интересный, но "Шахтер", как по мне, это знак качества в футболистах, они ближайшие по ростеру к чемпионству.

Теперь уже все не зависит от тебя самого, ты должен смотреть на других. Это трудно психологически, но посмотрим, какой характер у команды, которая находится под стрессом, не имеет права на ошибку и должна только выигрывать. Будет очень интересно", — сказал хорват.