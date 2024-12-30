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Иващенко: Динамо хватит очков, чтобы стать чемпионом УПЛ
Экс-тренер "Оболони" проанализировал первую часть сезона
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко поделился впечатлениями от первой части сезона и сделал прогноз, чего можно ожидать на финише.
"Главное, что в Украине, несмотря на военное положение, футбол вообще не исчез. Согласен, уровень чемпионата в УПЛ упал, но, убежден, что после победы над российским агрессором удастся наверстать упущенное. Радует, что практически нет проходных матчей, даже признанным отечественным грандам – "Шахтеру" и "Динамо" – приходится действовать на максимуме, чтобы обогатиться такими желанными очками. Уровень команд элитного дивизиона несколько выровнялся, динамовцы и "горняки" еще ведут перед за счет большей стабильности, однако преследователи подтянулись благодаря неуступчивости, большому желанию оказаться на виду.
Кого я бы выделил за выступления прошлой осенью? "Александрию", чувствуется, что это тренерская команда. Подопечные Руслана Ротаня запомнились сбалансированностью, сыгранностью и заслуженно претендуют на место на пьедестале почета.
В нынешних условиях трудно спрогнозировать, каким будет финиш. Многое будет зависеть от того, как команды подготовятся к новым испытаниям, сумеют ли усилиться? Все же, думаю, что динамовцам хватит того запаса очков, с которым они ушли на зимний перерыв, для получения чемпионского титула. Хотя "горняки" будут вести борьбу до конца.
Что касается неудачников, то сейчас худшие шансы у "Черноморца" и "Ингульца", однако я бы не спешил хоронить петровчан. Они заточены на атаку, постоянно будут играть дома, поэтому еще могут навести шороху и спастись. Поэтому можно ожидать упорного соперничества буквально в каждом поединке и это изрядно подогревает интерес к отечественной Премьер-лиге", - сказал Иващенко для Sport.ua.
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