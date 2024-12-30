  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Милевский назвал лучшего футболиста Украины в 2024 году
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милевский назвал лучшего футболиста Украины в 2024 году

Премьер-лига

На первую строчку он поставил представителя "Динамо"

Милевский назвал лучшего футболиста Украины в 2024 году

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский определил свой топ-3 лучших украинских футболистов 2024 года.

  1. Георгий Бущан ("Динамо");
  2. Александр Зубков ("Шахтер");
  3. Иван Калюжный ("Александрия").

Ранее Милевский раскритиковал нападающего киевского клуба Владислава Ваната, который пошутил о нем.

Читайте такжеПрезидент Динамо назвал лучших футболистов 2024 года
По теме
yellow-arrow
Срна поздравил болельщиков Шахтера с новогодними праздниками
yellow-arrow
Иващенко: Динамо хватит очков, чтобы стать чемпионом УПЛ
yellow-arrow
"Выполнили главную задачу". Шандрук оценил пройденный 2024-й год для Вереса
Артем Милевский Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Иван Калюжный Александр Зубков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости