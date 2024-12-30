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Милевский назвал лучшего футболиста Украины в 2024 году
На первую строчку он поставил представителя "Динамо"
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский определил свой топ-3 лучших украинских футболистов 2024 года.
- Георгий Бущан ("Динамо");
- Александр Зубков ("Шахтер");
- Иван Калюжный ("Александрия").
Ранее Милевский раскритиковал нападающего киевского клуба Владислава Ваната, который пошутил о нем.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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