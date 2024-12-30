Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна поздравил болельщиков Шахтера с новогодними праздниками
Срна обратился к фанатам донецкого клуба
Фото: пресслужби ФК "Шахтар"
Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна поздравил болельщиков с Рождеством и наступающим Новым годом.
"Дорогие друзья. Поздравляю с Рождеством и Новым Годом. Хочу пожелать всем украинцам мира и добра, крепкого здоровья, семейного счастья. Пусть Новый Год принесет вам много улыбок и радостных эмоций. С Новым Годом! Слава Украине", - сказал Срна в видеообращении.
Напомним, "Шахтер" ушел на зимнюю паузу на третьем месте, имея 33 пункта после 16 матчей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Голевой пас Довбика пяткой, увольнение Фонсеки, долгожданная победа Ман Сити. Главные новости за 29 декабря
- Фонсека: Это правда, меня уволили. Моя совесть чиста
- Продолжает ставить рекорды. Салах отметился достижением в АПЛ
- Динамо может подписать игроков Руха и Ворсклы
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000