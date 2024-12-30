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Срна поздравил болельщиков Шахтера с новогодними праздниками

Премьер-лига

Срна обратился к фанатам донецкого клуба

Срна поздравил болельщиков Шахтера с новогодними праздниками

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна поздравил болельщиков с Рождеством и наступающим Новым годом.

"Дорогие друзья. Поздравляю с Рождеством и Новым Годом. Хочу пожелать всем украинцам мира и добра, крепкого здоровья, семейного счастья. Пусть Новый Год принесет вам много улыбок и радостных эмоций. С Новым Годом! Слава Украине", - сказал Срна в видеообращении.

Напомним, "Шахтер" ушел на зимнюю паузу на третьем месте, имея 33 пункта после 16 матчей.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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