Срна поздравил болельщиков Шахтера с новогодними праздниками

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна поздравил болельщиков с Рождеством и наступающим Новым годом.

"Дорогие друзья. Поздравляю с Рождеством и Новым Годом. Хочу пожелать всем украинцам мира и добра, крепкого здоровья, семейного счастья. Пусть Новый Год принесет вам много улыбок и радостных эмоций. С Новым Годом! Слава Украине", - сказал Срна в видеообращении.