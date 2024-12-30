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Определился лучший ассистент Шахтера в 2024 году

Премьер-лига

На его счету 12 ассистов

Определился лучший ассистент Шахтера в 2024 году

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" представил список ассистентов в 2024 году.

Больше других ассистировал партнерам вингер Александр Зубков - на его счету 12 голевых передач. На второй позиции разместился форвард Лассина Траоре - 10, а замыкает тройку хавбек Георгий Судаков - 8.

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Нападающий Кевин, хавбеки Артем Бондаренко и Эгиналду оформили по 6 ассистов. Полузащитник Педриньо 5 раз ассистировал партнерам. Защитник Винисиус Тобиас, полузащитники Марлон Гомес и Дмитрий Крыськив отдали 4 результативные передачи.

Напомним, "Шахтер" ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице УПЛ, имея 33 пункта после 16 матчей. Также у "горняков" есть игра в запасе.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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