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"Это заслуга всей Александрии". Ротань отреагировал на звание лучшего тренера года
Специалист стал лучшим по опросу УФ
fco.com.ua
Наставник "Александрии" Руслан Ротань был признан лучшим украинским тренером 2024 года по результатам опроса сайта Украинский футбол.
Коуч "горожан" прокомментировал получение индивидуальной награды.
- Прежде всего, я хочу сказать, что это не моя личная награда. Это заслуга всей команды ФК "Александрия", плодотворно работавшей в течение всего года. Но если брать чисто тренерскую составляющую, то и здесь мне повезло - рядом со мной работают замечательные помощники. Лучшие специалисты в своих амплуа.
Также отмечу талант и старательность всего персонала команды. Очень рад, что мы создали настоящий коллектив, в котором каждый четко выполняет свои функции.
- Чем для вас лично запомнился этот год?
- К сожалению, в первую очередь нужно говорить о том, что в Украине идет страшная война. Учитывая это, быть довольными тем или иным успехом мы никак не можем.
В профессиональном плане кое-что, конечно, удалось. Мы хорошо выступили с "Александрией" в УПЛ, но перед первой же тренировкой в новом году я обязательно скажу команде, что это уже история и впереди много работы, чтобы стать лучше. Конечно, на всю жизнь мне запомнится и выступление на Олимпийских играх. Но это тоже уже история.
- Что стало переломным моментом в выступлениях "Александрии"?
- Зимние сборы. Мы еще весной становились той командой, которая способна играть на хорошем уровне. Летом, когда удалось усилиться, коллектив стал более опытный, и это помогало в решающих моментах тяжелых матчей, - сказал Ротань.
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