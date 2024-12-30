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Милевский: Сабо ненавидел даже Белькевича и Шацких, а любил только иностранцев
А его с Алиевым называл алкашами
Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский рассказал о взаимоотношениях с экс-тренером киевского клуба Йожефом Сабо.
- Как вам работалось с Йожефом Сабо, который категорически не терпел алкоголь и футболистов, которые могли выпить?
- Сабо всегда был с легионерами, это его любимчики. А нас, молодых, он не любил за то, что мы могли выпить.
Но дело в том, что иностранцы "на крысу" тоже пили, но Сабо этого не замечал. От Мариса Верпаковскиса, Жоры Пеева и Ерко Леко, бывало, таким перегаром на базе несло, но им все прощалось. А нас с Алиевым Сабо называл "алкашами" и "пьяницами".
Он ненавидел даже Белькевича и Шацких, а любил только иностранцев! Обидно.
- Вы высказывали Сабо свои претензии, что на вас он срывается, а иностранцев не трогает?
- Я тогда был молодым и у меня не было такого авторитета, чтобы что-то ему высказывать, - рассказал Милевский.
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