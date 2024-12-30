Милевский: Сабо ненавидел даже Белькевича и Шацких, а любил только иностранцев

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский рассказал о взаимоотношениях с экс-тренером киевского клуба Йожефом Сабо.

- Как вам работалось с Йожефом Сабо, который категорически не терпел алкоголь и футболистов, которые могли выпить?

- Сабо всегда был с легионерами, это его любимчики. А нас, молодых, он не любил за то, что мы могли выпить.

Но дело в том, что иностранцы "на крысу" тоже пили, но Сабо этого не замечал. От Мариса Верпаковскиса, Жоры Пеева и Ерко Леко, бывало, таким перегаром на базе несло, но им все прощалось. А нас с Алиевым Сабо называл "алкашами" и "пьяницами".

Он ненавидел даже Белькевича и Шацких, а любил только иностранцев! Обидно.

- Вы высказывали Сабо свои претензии, что на вас он срывается, а иностранцев не трогает?

- Я тогда был молодым и у меня не было такого авторитета, чтобы что-то ему высказывать, - рассказал Милевский.