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Украинский тренер назвал чемпионаты, в которых может заиграть Судаков
Вячеслав Грозный высказался о перспективах лидера "Шахтера"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мыслями о полузащитнике "Шахтера" Георгия Судакова.
"Судаков будет играть в любом чемпионате. Почему? Он еще до приема мяча видит ход. Ему желательно играть в том чемпионате, где более жестко относятся. Там, где будут прессинговать, он начнет быстрее принимать решения.
Поставь себя на место Судакова. Зинченко - в "Арсенале", Мудрик - в "Челси". А Судаков не считает, что он ниже их. По пониманию он на их уровне как минимум. Он в английской Премьер-лиге хочет играть. Кто-то скажет: "Грозный, да ты выдумываешь". Нет, я не выдумываю, я тренер - я с позиции игрока все понимаю. Он себя с ними сравнивает, он с ними тренировался.
Да, он в любом чемпионате сыграет - в Испании, Италии, Франции, Германии. Но ему хочется, чтобы в английской Премьер-лиге сказали, что Судаков сильнее Зинченко и Мудрика. Или не хуже. Могу сказать, что и Зинченко, и Мудрику будет приятно, если он будет играть на очень высоком уровне", - заявил Грозный в интервью Sportnews.
В текущем сезоне Судаков провел 23 матча за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2028 года.
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