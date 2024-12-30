"За игрой было интересно смотреть". Шаран оценил работу Ротаня в Александрии

Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказался о выступлениях "желто-черных" в текущем сезоне.

- Еще полтора года назад было много скептических высказываний по поводу выступления "Александрии" в весенней части сезона-2022/23, когда команда 11 раз сыграла вничью в 17 матчах. На что могут рассчитывать александрийцы в нынешнем чемпионате и что бы сказали о работе Руслана Ротаня?

- Что касается итога чемпионата, трудно сказать, ведь многое будет зависеть от зимнего антракта: кого из футболистов "Александрия" возьмет, а кого продаст. Поэтому, конечно, непросто что-то прогнозировать. Могу сказать, что президентом клуба была правильно избранная политика. Имею в виду, что взяли нужных игроков. Они хоть и не молодые, но опытные. На мой взгляд, этим и объясняется положительный результат "Александрии". А еще александрийцы отошли от футбола, прозванного "Ротань-style". Команда стала действовать более прагматично, больше играть вперед. Да и в защите был наведен порядок, и не было таких пропущенных мячей, которые мы видели в прошлом чемпионате – особенно в концовках поединков. За нынешней игрой "Александрии" было интересно смотреть.