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"Без слухов в футболе никак". Ротань высказался о своем будущем в Александрии

Премьер-лига

Контракт тренера с клубом истекает в конце сезона

"Без слухов в футболе никак". Ротань высказался о своем будущем в Александрии

fco.com.ua

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Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал слухи вокруг него в связи с окончанием контракта с командой в конце этого сезона.

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"Без слухов в футболе никак, но я придерживаюсь тех принципов, что любое дело всегда надо доводить до конца. А у нас дело довольно серьезное", - сказал Ротань в интервью сайту Украинский футбол.

Напомним, Ротань возглавил "Александрию" в декабре 2022 года. В текущем сезоне команда занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ - отрыв от лидирующего "Динамо" составляет 5 пунктов.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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