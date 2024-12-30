"Без слухов в футболе никак". Ротань высказался о своем будущем в Александрии

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал слухи вокруг него в связи с окончанием контракта с командой в конце этого сезона.

"Без слухов в футболе никак, но я придерживаюсь тех принципов, что любое дело всегда надо доводить до конца. А у нас дело довольно серьезное", - сказал Ротань в интервью сайту Украинский футбол.

Напомним, Ротань возглавил "Александрию" в декабре 2022 года. В текущем сезоне команда занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ - отрыв от лидирующего "Динамо" составляет 5 пунктов.