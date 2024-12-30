Легионер Александрии: Мой отец сказал, что я войду в историю Украины

Вингер "Александрии" Хуан Безерра прокомментировал первую половину сезона УПЛ.

– Хуан, дайте оценку первой половине сезона. Вы рады, что "Александрия" заняла 2-е место?

– В индивидуальном плане сезон для меня сложился очень позитивно, весь коллектив работал и мне очень помогал. Я очень рад, что мы достигли того, чего, возможно, не ожидали фанаты.

– Перед началом сезона вы надеялись, что "Александрия" может оказаться на 2-й позиции в УПЛ?

– Все много работают и всегда ищут лучшие варианты. Мы знали, насколько труден чемпионат Украины. Но с каждой победой мы обретали уверенность.

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– Какой свой гол вы считаете самым красивым в первой половине этого сезона?

– Я выберу гол против ровенского "Вереса", когда мы сыграли вничью 1:1.

– Вас в Украине многие называют лучшим легионером по итогам первой половине сезона. Вы рады такому признанию?

– Да, очень рад. Когда я уезжал из Бразилии, мой отец сказал, что я войду в историю Украины. И я верил в это и много работал, чтобы добиться индивидуального признания, - поделился Безерра в интервью Sport.ua.