Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не Судаков. Болельщики Шахтера выбрали лучшего игрока команды 2024 года
Самый стабильный и надежный
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" подвел итоги голосования за звания лучшего игрока команды в 2024 году.
Победителем стал Дмитрий Ризнык, который в финальном опросе набрал 4 734 голоса болельщиков (57%). Голкипер опередил двух других претендентов - Георгия Судакова (2 820 баллов) и Николая Матвиенко (750).
Всего в голосовании на официальных страницах клуба приняли участие 8 304 пользователя.
Ризнык в 2024 году сыграл за "Шахтер" 40 официальных матчей, и по этому показателю он является лидером команды. В ноябре Дмитрий вписал свое имя в историю Лиги чемпионов, сделав в противостоянии с нидерландским ПСВ (2:3) 15 сейвов, что отныне является рекордом турнира. 2024 год стал особенным для Ризныка еще и потому, что вместе с "горняками" он добыл первый в своей карьере золотой дубль - чемпионский титул и Кубок Украины.
Популярное сейчас
- Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины
- Милевский назвал лучшего футболиста Украины в 2024 году
- Голевой пас Довбика пяткой, увольнение Фонсеки, долгожданная победа Ман Сити. Главные новости за 29 декабря
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
Комментарии 1