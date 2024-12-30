Не Судаков. Болельщики Шахтера выбрали лучшего игрока команды 2024 года

"Шахтер" подвел итоги голосования за звания лучшего игрока команды в 2024 году.

Победителем стал Дмитрий Ризнык, который в финальном опросе набрал 4 734 голоса болельщиков (57%). Голкипер опередил двух других претендентов - Георгия Судакова (2 820 баллов) и Николая Матвиенко (750).

Всего в голосовании на официальных страницах клуба приняли участие 8 304 пользователя.

Ризнык в 2024 году сыграл за "Шахтер" 40 официальных матчей, и по этому показателю он является лидером команды. В ноябре Дмитрий вписал свое имя в историю Лиги чемпионов, сделав в противостоянии с нидерландским ПСВ (2:3) 15 сейвов, что отныне является рекордом турнира. 2024 год стал особенным для Ризныка еще и потому, что вместе с "горняками" он добыл первый в своей карьере золотой дубль - чемпионский титул и Кубок Украины.