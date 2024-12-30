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Ингулец рассматривал двух кандидатов на случай ухода Кобина

Премьер-лига

Василий Кобин был интересен "Руху", однако останется в Петрово

Ингулец рассматривал двух кандидатов на случай ухода Кобина

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В "Ингульце" прилагали усилия, чтобы уход главного тренера Василия Кобина, к которому проявлял интерес "Рух", не застал его врасплох. Об этом утверждает Sport.ua.

Согласно данным источника, главным претендентом заменить Кобина был Роман Локтионов, который ранее возглавлял "Кудровку". Также в "Ингульце" рассматривали вариант приглашения Вячеслава Грозного.

Впрочем, до кардинальных изменений дело в итоге не дошло. В "Рухе" передумали увольнять руководителя Виталия Пономарева, поэтому Кобин также продолжит возглавлять "Ингулец".

Ранее сообщалось, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк захотел 1 миллион гривен за переход Кобина в "Рух".

Сейчас "Ингулец" занимает 16 место в УПЛ, набрав девять очков в 16 матчах.

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Василий Кобин Вячеслав Грозный Роман Локтионов Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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