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Ингулец рассматривал двух кандидатов на случай ухода Кобина
Василий Кобин был интересен "Руху", однако останется в Петрово
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В "Ингульце" прилагали усилия, чтобы уход главного тренера Василия Кобина, к которому проявлял интерес "Рух", не застал его врасплох. Об этом утверждает Sport.ua.
Согласно данным источника, главным претендентом заменить Кобина был Роман Локтионов, который ранее возглавлял "Кудровку". Также в "Ингульце" рассматривали вариант приглашения Вячеслава Грозного.
Впрочем, до кардинальных изменений дело в итоге не дошло. В "Рухе" передумали увольнять руководителя Виталия Пономарева, поэтому Кобин также продолжит возглавлять "Ингулец".
Ранее сообщалось, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк захотел 1 миллион гривен за переход Кобина в "Рух".
Сейчас "Ингулец" занимает 16 место в УПЛ, набрав девять очков в 16 матчах.
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