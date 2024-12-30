Ингулец рассматривал двух кандидатов на случай ухода Кобина

В "Ингульце" прилагали усилия, чтобы уход главного тренера Василия Кобина, к которому проявлял интерес "Рух", не застал его врасплох. Об этом утверждает Sport.ua.

Согласно данным источника, главным претендентом заменить Кобина был Роман Локтионов, который ранее возглавлял "Кудровку". Также в "Ингульце" рассматривали вариант приглашения Вячеслава Грозного.

Впрочем, до кардинальных изменений дело в итоге не дошло. В "Рухе" передумали увольнять руководителя Виталия Пономарева, поэтому Кобин также продолжит возглавлять "Ингулец".

Ранее сообщалось, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк захотел 1 миллион гривен за переход Кобина в "Рух".

Сейчас "Ингулец" занимает 16 место в УПЛ, набрав девять очков в 16 матчах.