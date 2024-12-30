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Заря интересуется опорником из европейского чемпионата - Источник

Премьер-лига

Румынский игрок может продолжить карьеру в УПЛ

Заря интересуется опорником из европейского чемпионата - Источник

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Румынский полузащитник "Униря Слобозея" Штефана Пачионеля попал в сферу интересов "Зари". Об этом утвердлает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Согласно данным источника, луганский клуб серьезно рассматривает возможность подписания 25-летнего опорника. По мнению руководства и тренерского штаба "мужиков" он должен усилить центр поля команды.

Контракт Штефана с "Унирей" закончится через полгода, поэтому уже с 1 января "Заря" сможет вести переговоры с игроком. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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