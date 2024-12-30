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"В футболе всякое бывает". Безерра оценил шансы Александрии на чемпионство
Нет ничего невозможного
Фото: ФК Олександрія
Вингер "Александрии" Жуан Безерра ответил на вопрос об амбициях "желто-черных" в текущем сезоне. "Верю ли я в то, что "Александрия" может стать чемпионом Украины? Я считаю, что в футболе всякое бывает. Мы продолжим работать и идти к своей цели. Я считаю, что сыграть в еврокубках - это мечта всех членов команды, не только игроков, но и всего клуба, в частности руководства и фанатов, - сказал Безерра. По итогам 17 туров "Александрия" отстает от "Динамо" на 5 очков и идет на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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