"Это приказ Блохина". Я набираю Суркиса". Как легенда Динамо едва не выселил Милевского из базы

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский вспомнил, как экс-наставник "бело-синих" Олег Блохин едва не выгнал его из лагеря команды.

"К Олегу Владимировичу я хорошо отношусь и хочу поздравить его с наступающим новым годом. Я желаю ему и его семье только добра и счастья.

Когда у нас с Олегом Владимировичем был уже конфликт, он мне сказал: "Выселяйся с базы и переезжай на другую". Потом мне с ресепшена звонят: "Артем, вам нужно выселиться. Это приказ Блохина". Я набираю Суркиса: "Меня Блохин с базы выселяет. Что делать?". Игорь Михайлович спокойно отвечает: "Ничего не делай. Он что, тебя туда заселял? Никто тебя не выселит, но вы как-то найдите общий язык".

К сожалению, нам тогда не удалось помириться. Я младший и надо было мне сделать первый шаг. Уже в 2021 году со сцены я публично извинился перед Олегом Владимировичем. Он, без преувеличения, легенда", - рассказал Милевский.