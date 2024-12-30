Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это приказ Блохина". Я набираю Суркиса". Как легенда Динамо едва не выселил Милевского из базы
Милевский вспомнил о непростых отношениях с Блохиным
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский вспомнил, как экс-наставник "бело-синих" Олег Блохин едва не выгнал его из лагеря команды.
"К Олегу Владимировичу я хорошо отношусь и хочу поздравить его с наступающим новым годом. Я желаю ему и его семье только добра и счастья.
Когда у нас с Олегом Владимировичем был уже конфликт, он мне сказал: "Выселяйся с базы и переезжай на другую". Потом мне с ресепшена звонят: "Артем, вам нужно выселиться. Это приказ Блохина". Я набираю Суркиса: "Меня Блохин с базы выселяет. Что делать?". Игорь Михайлович спокойно отвечает: "Ничего не делай. Он что, тебя туда заселял? Никто тебя не выселит, но вы как-то найдите общий язык".
К сожалению, нам тогда не удалось помириться. Я младший и надо было мне сделать первый шаг. Уже в 2021 году со сцены я публично извинился перед Олегом Владимировичем. Он, без преувеличения, легенда", - рассказал Милевский.
Популярное сейчас
- Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины
- Милевский назвал лучшего футболиста Украины в 2024 году
- Голевой пас Довбика пяткой, увольнение Фонсеки, долгожданная победа Ман Сити. Главные новости за 29 декабря
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд