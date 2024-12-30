"Что-то внутри произошло". Эксперт выдвинул свою версию о том, что не так с Шахтером

Бывший нападающий "Шахтера", а ныне эксперт Виктор Грачев высказался о выступлениях "горняков" в первой части сезона 2024/25.

"Если мы берем первую половину года, а именно весеннюю часть сезона 2023/2024, то вопросов нет, ни по поводу игры, ни по поводу того, как футболисты предавались делу, как играли. Все вроде бы налажено было, и игра хорошая была, и много моментов создавали. В чем-то упрекнуть футболистов в том игровом отрезке было сложно. стараются, выкладываются и друг друга понимают. Приятно было смотреть. В том чемпионате никто не мог составить конкуренцию "Шахтеру" по игровым моментам и игровым качествам. Никто не думал, что это произойдет во втором полугодии.

Новый сезон — и пошло какое-то расслоение. Мне даже сложно сказать, что произошло. То ли Пушич теряет контроль над командой, то ли футболисты в каком-то смысле "заблудились" или переоценили свои возможности. Или что-то в команде происходит, что более вероятно. Создается впечатление, что команда дробится на какие-то группировки, что-то кого-то не устраивает. Сложно понять, что происходит. Как-то резко футболисты осенью снизили требовательность к себе. Вот и получилась такая картина: даже не второе место в чемпионате Украины, а третье.

Наверное, большинству футболистов следует пересмотреть свое отношение к тренировочному процессу и к игре. Какой-то блеклый футбол в исполнении "Шахтера". Нет заряженности на ворота соперника в большинстве игр. Даже те матчи, которые выигрывались, тяжело давались "Шахтеру". Мне кажется, что-то внутри произошло", - рассказал Грачев.